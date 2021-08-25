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الطيران المدني: هذه الفئات فقط التي يطبّق عليها قرار "رفع التعليق"

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الطيران المدني: هذه الفئات فقط التي يطبّق عليها قرار "رفع التعليق" الطيران المدني: هذه الفئات فقط التي يطبّق عليها قرار "رفع التعليق"
11 دولة تستفيد من القرار

الطيران المدني: هذه الفئات فقط التي يطبّق عليها قرار

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تحديثًا لإجراءات القدوم للمقيمين في المملكة من الدول المحظورة التي منع منها القدوم المباشر إلى المملكة العربية .

ونصّ التحديث على السماح للمقيمين من الدول المحظورة وعددها 11 دولة بالقدوم المباشر بدون حجر صحي، أو الإقامة في دولة أخرى غير دولهم شريطة تلقّي الجرعتين كاملتين في المملكة.

ونبهت الهيئة شركات الطيران إلى هذا التحديث وشددت على الالتزام به ومحاسبة من يقصر في تطبيقه وتحميله المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وعلى ذلك لن يتم دخول المملكة بشكل مباشر لأي من الحالات الآتية:

- متلقي الجرعة الواحدة داخل المملكة أو خارجها.

- متلقي الجرعتين خارج المملكة.

- متلقي لقاح غير معتمد في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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