لتفعيل دور الأوقاف العربية..وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية"..صور

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، اليوم الأربعاء ، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، السفير محمدي أحمد الني ،أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، والدكتور السيد عبد الفتاح ،مستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية ، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، وتفعيل دور اتحاد الأوقاف العربية ، ودراسة عقد اجتماع لأعضاء الاتحاد خلال مؤتمر الأوقاف القادم المزمع عقده في فبراير 2022م .

وقد أهدى وزير الأوقاف إلى السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة سعادة السفير بهذه الإصدارات ، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء في مجال الدعوة أم في مجال الأوقاف والأنشطة الاقتصادية للوزارة .

وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية" لتفعيل دور الأوقاف العربية

وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية" لتفعيل دور الأوقاف العربية