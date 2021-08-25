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لتفعيل دور الأوقاف العربية..وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية"..صور

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لتفعيل دور الأوقاف العربية..وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية"..صور لتفعيل دور الأوقاف العربية..وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية"..صور

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، اليوم الأربعاء ، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، السفير محمدي أحمد الني ،أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، والدكتور السيد عبد الفتاح ،مستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية ، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك، وتفعيل دور اتحاد الأوقاف العربية ، ودراسة عقد اجتماع لأعضاء الاتحاد خلال مؤتمر الأوقاف القادم المزمع عقده في فبراير 2022م .

وقد أهدى وزير الأوقاف إلى السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة سعادة السفير بهذه الإصدارات ، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء في مجال الدعوة أم في مجال الأوقاف والأنشطة الاقتصادية للوزارة .

وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية" لتفعيل دور الأوقاف العربية
وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية" لتفعيل دور الأوقاف العربية
وزير الأوقاف يستقبل أمين "مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية" لتفعيل دور الأوقاف العربية

المصرى اليوم

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