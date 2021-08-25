★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضرورة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاجية، موضحا أن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم المزارعين من خلال توفير تقاوى عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وأضاف إبراهيم أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح، وأنه جاري حاليا تجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية استعدادًا للبدء في موسم الزراعة.

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710، أو الإدارة العامة للتسويق 0235694050.