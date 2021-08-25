محافظة القاهرة تتراجع وتصدر بيانًا مهمًا بشأن رسوم تصوير الأعمال السينمائية بالشوارع

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أعلنت محافظة القاهرة، أنه في إطار حرصها وحرص الدولة على الدعم الكامل لصناعة السينما، وتقديرا لدور الفن والإعلاميين، تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والنائب سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وتم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية القرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.

وأكدت المحافظة لنقيب المهن التمثيلية دعمها الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق المحافظة، وكذلك دعم الدولة، إيمانا بدورهم العام في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية.

بيان محافظة القاهرة

أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أمس الثلاثاء، اندهاشه من قرار فرض رسوم 100 ألف جنيه من محافظة القاهرة لتصوير الأعمال الفنية في شوارع العاصمة، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي أمس الفن والفنانين ونفاجأ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أناشد محافظ القاهرة عدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية، خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة «مش هندفع حاجة»، وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية.

وتابع أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضربٌ لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما، مؤكدًا أن دولًا أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب.