أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"نال عقابه المستحق".. عناد سائق سيارة ينتهي بكارثة

Print
"نال عقابه المستحق".. فيديو عناد سائق سيارة ينتهي بكارثة "نال عقابه المستحق".. عناد سائق سيارة ينتهي بكارثة
الـ5.6 مليون مشاهدة كشف موقفاً يتكرر كثيراً

"أخطأ هذا السائق، ونال عقابه المستحق"، رغم هذا التعليق، لكن آلاف المشاهدين اختلفوا حول من أخطأ من السائقين، في حادث تصادم بين سيارتين؛ تويوتا سوداء وهيونداي فضية في مدينة سيدني الأسترالية.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 23 أغسطس الجاري في ضاحية بانكستاون، جنوبي غرب سيدني.

ويظهر الفيديو الذي حقق 5.6 مليون مشاهدة في نسخته الأصلية، موقفا يتكرر كثيرا بين قائدي السيارات، حين حاولت السيارة الهيونداي الفضية الاستدارة ببطء للدخول في شارع على اليسار، لكن التويوتا السوداء تأتي مسرعة وتحاول الدخول على اليسار أيضا، لكنها تصطدم بمؤخرة الهيونداي.

وهنا يهبط السائقان من سيارتيهما، بينما يصرخ سائق التويوتا السوداء ويشير نحو سائق الهيونداي وهو يتهمه بأن سبب التصادم، مستشهداً بالرجل الذي التقط الفيديو عبر كاميرا سيارته.

وحسب "الديلي ميل"، كتب الشخص الذي نشر الفيديو "أخطأ هذا السائق.. لقد نال صاحب التويوتا السوداء عقابه المستحق".

لكن حوالي 6500 مشاهد علقوا على الحادث، وقد انقسموا حول من أخطأ، يقول أحد المعلقين: "إنه خطأ السيارة الفضية، كانت السيارة في الحارة اليمنى، وتحولت لتستدير إلى اليسار، ثم توقفت ولم تمنح السيارة الأخرى الفرصة للتوقف فوقع الحادث".

فيما يرى مستخدم آخر "أنه خطأ السيارة السوداء؛ لأن السائق لم يحافظ على مسافة آمنة تقدر بثلاث ثوان حتى يتمكن من التوقف".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها