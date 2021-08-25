كيف تتصرف إذا فاتتك الجرعة الثانية؟..كل ما تريد معرفته عن تطعيم كورونا (س وج)

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منذ أن ظهرت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أصبح هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، حول كيفية التسجيل وشروط تلقي التطعيم، ومكانه، وكيفية اختيار اللقاح المناسب، وغيرها من التفاصيل التي يريد معرفتها كل من هو مقبل على تلقي اللقاح.

«المصري اليوم» يرصد إجابات أهم أسئلة المواطنين حول اللقاح، وفقًا لوزارة الصحة.

ما هي شروط التطعيم وموانع تلقيه؟

يُشطرت أن يكون المتلقي غير مصاب بفيروس كورونا، أما عن الموانع فأكدت وزارة الصحة أنه لا يمكن تطعيم من هم أقل من 18 عام بأي شكل من الأشكال، كما أنه لا يمكن للحاصلين على جرعتين من نوع لقاح معين الحصول على أي لقاحات أخرى.

ما هي خطوات التسجيل للحصول على اللقاح؟

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط، ثم اختار التسجيل لطلب اللقاح، ثم قط بتحديد الفئة التي تنتمي إليها من بين ثلاث فئات تعرض عليك، والتي تشمل الفئة العمرية، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الطبي.

في الخطوة التالية قم بإدخال بياناتك الشخصية، وتشمل رقم الموبايل المرتبط بالواتساب، وتفاصيل مرضك إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من التقارير الطبية الخاصة بك، أما إذا كنت من كبار السن، يمكنك إضافة صورة الرقم القومي فقط.

بعد الانتهاء من ملئ بياناتك الشخصية، اقرأ الإقرارات جيدًا وقم بالموافقة عليها، ثم احتفظ برقم الطلب لحين التواصل معك من أجل الحصول على اللقاح.

لمن لا يستطيع استخدام الموقع، كيف يتم التسجيل؟

إذا كنت غير قادر على التعامل مع الكمبيوتر أو التعامل مع المواقع الإلكترونية، يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335 للاستفسار، أو التوجه إلى أقرب مستشفى وطلب المساعدة.

كيف نعرف مكان التطعيم؟

بعد الانتهاء من التسجيل بمدة ليست محددة، يتلقى المواطن رسالة تفيده بموعد التطعيم ومركز التطعيم المحدد له.

ماذا لو لم يستطع المواطن الذهاب لمقر تلق اللقاح؟

أتاحت وزارة الصحة خدمة التطعيم المنزلي، وذلك للمواطنين المصابين لأمراض تعيق حركتهم، على أن يتم استقبال طلبات التطعيم المنزلي من خلال الخط الساخن، لكن بشرط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أولًا.

كيف تتصرف إذا فاتك موعد الجرعة الثانية؟

في حالة فوات موعد الجرعة الثانية، يمكن الاتصال بالخط الساخن لإعادة تفعيل الطلب خلال 28 ساعة من فوات الموعد الأصلي، على أن تكون الجرعة الثانية متاحة خلال 6 أيام فقط بعد التاريخ المحدد لها.

أما في حالة فوات المدة البديلة المحددة للجرعة الثانية بدون تلقي الجرعة، في حين أنه لا يوجد ما يفيد بإصابة الفرد بكورونا يصبح غير مستحق لتلقيها.

ماذا لو أراد المواطن التحويل لقائمة المسافرين بعد التسجيل؟

في حال كان المواطن مسجلا بياناته على موقع حجز لقاح كورونا ولم يتلق أي من الجرعتين ويريد التحويل إلى قائمة المسافرين، يقوم بعمل تحويل الطلب إلى مراكز المسافرين عن طريق الدخول إلى موقع التسجيل وعمل متابعة لحالة الطلب وادخال البيانات والضغط على زر تحويل السفر واختيار المكان المراد التحويل اليه.

كيف يتم استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا؟

بعد الانتهاء من تلقي الجرعتين، يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين و١٠ دولارات لغير المصريين، من خلال ١٢٦ مكتبا مخصصًا لذلك على مستوى الجمهورية، لتوضيح موقف الفرد من تلقي اللقاح.