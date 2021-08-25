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الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يرد على بيان فيفا: القرار في يد

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الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يرد على بيان فيفا: القرار في يد الحكومة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يرد على بيان فيفا: القرار في يد

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يتواصل الجدل بشأن قرار الأندية الإنجليزية بمنع لاعبيها من السفر للانضمام لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي المقبلة، بسبب المخاوف من المستجد.

وكان نادي ليفربول قد أبلغ اتحاد الكرة المصري أنه لن يسمح لمحمد صلاح بالانضمام لمعسكر المقبل استعداداً لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة جياني إنفانتينو، بيانًا رسميًا، بشأن قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» بمنع محمد صلاح نجم ليفربول وبعض اللاعبين الآخرين من تمثيل منتخباتهم في مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022.

محمد صلاح ومحمود الونش مدافع نادي - صورة أرشيفية

واتفقت الأندية الإنجليزية بالإجماع، خلال اجتماع تم عقده مساء الثلاثاء بين رابطة الدوري الإنجليزي وبين مندوبي الأندية المشاركة في المسابقة، على عدم السماح للاعبيها من دول المنطقة الحمراء بالانضمام لمنتخبات بلادهم في التوقف الدولي المقبل، في ظل المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 من جديد في بريطانيا.

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ورد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على بيان الفيفا، فإن القرار حالياً في يد البريطانية لترى ما تقرر، وأوضح مسؤولو الاتحاد الإنجليزي للعبة أنهم قد أجروا مناقشات مطولة مع الحكومة البريطانية للوصول إلى حلول، ولكن لم يتم التوصل إلى أي إعفاء للاعبين، في ظل القلق بشأن الصحة العامة المتعلق بالقادمين من الخارج وخاصة من دول القائمة الحمراء.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ريتشارد ماسترز: قلت من قبل وأكررها مجدداً إن أندية البريميرليج دعمت دائمًا رغبة لاعبيها في تمثيل بلادهم، فهو أمر يمثل الفخر للجميع، ولكن لن يكون من المعقول السماح للاعبين بالرحيل في الظروف الجديدة، لأن الحجر الصحي سيعني تأثر اللياقة البدنية للاعبين، وندرك جيدًا التحديات المتواجدة في المباريت الدولية.

وأضاف رئيس البريميرليج: نبحث مع الفيفا والحكومة البريطانية الحلول، ونترقب ما سيحدث، وسنبقى متفتحين لأي حلول عملية تخدم كل الأطراف.

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