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"تعزيز الصحة" يناقش "التدخلات الوقائية للحدّ من العنف الأسري"

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"تعزيز الصحة" يناقش "التدخلات الوقائية للحدّ من العنف الأسري" "تعزيز الصحة" يناقش "التدخلات الوقائية للحدّ من العنف الأسري"
لمعرفة العوامل النفسية والمؤثرات العقلية المرتبطة به

نظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، اليوم الأربعاء، حلقة نقاش حول "التدخلات الوقائية للحد من العنف الأسري"، من خلال تقنية البثّ عن بُعد وبمشاركة نخبة من خبراء تعزيز الصحة النفسية.

وهدفت حلقة النقاش إلى مراجعة استراتيجيات الوقاية والحدّ من العنف الأسري، واستعراض التجارب العالمية، بالإضافة إلى التعرّف على المبادرات الوطنية المقدمة في هذا المجال والسعي إلى التعرف على عوامل الخطورة والوقاية منها، والفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري، وتحديد أفضل الممارسات الوقائية، كما ركزت حلقة النقاش على العوامل النفسية والمؤثرات العقلية المرتبطة بقضايا العنف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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