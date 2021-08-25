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أرقام لافتة لباتريس كارتيرون في الدوري رقم 13 لنادي

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أرقام لافتة لباتريس كارتيرون في الدوري رقم 13 لنادي الزمالك أرقام لافتة لباتريس كارتيرون في الدوري رقم 13 لنادي

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، العديد من الأرقام اللافتة عقب تتويجه ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه، وجاء التتويج تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحسم المارد الأربيض لقب بطولة الدوري للموسم الجاري 2020/2021، عقب فوزه مساء الثلاثاء، على نظيره الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 79 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مطارده المباشر، حامل اللقب النادي الأهلي، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ودون باتريس كارتيرون اسمه بحروف من نور في سجلات الكرة المصرية بعدما بات أول مدرب فرنسي يحرز لقب الدوري الممتاز، كما أنه المدرب الأجنبي الثامن الذي يحصد لقب الدوري مع من بين 9 ألقاب من الـ 13 حققها الفارس الأبيض مع مدربين أجانب.

وخلال ولايته التدريبية الثانية مع الزمالك أدار كارتيرون 25 مباراة للأبيض، حقق الفوز في 19 منها، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفاً.

أما في ولايته التدريبية الأولى فقاد الفريق الأبيض في 31 مباراة، محققاً 19 انتصارا، و9 تعادلات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 49 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.

الجدير بالذكر أن كارتيرون تولى المهمة في الموسم الجاري بدلاً من البرتغالي باتشيكو وتوج باللقب، مكرراً مع فعله فيريرا في آخر لقب للزمالك عام 2014 حين توج باللقب بعدما استلم المهمة من جيمي باتشيكو أيضاً.

وحقق كارتيرون في الموسم الجاري بفوزه بلقب الدوري الممتاز بطولته الثالثة مع الزمالك بعدما سبق وحصد مع الأبيض بطولتي السوبر المحلي والسوبر الإفريقي خلال ولايته التدريبية الأولى.

المصرى اليوم

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