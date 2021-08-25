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لليوم الثاني.. استمرار تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا

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لليوم الثاني.. استمرار تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا لليوم الثاني.. استمرار تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا

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واصلت جامعة بنها، الأربعاء، أعمال حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة بلقاح ، لليوم الثاني على التوالي، إثر انطلاقها أمس بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

وقال بيان صحفي، إن مقر التطعيم شهد توافد واقبالا كبيرا من منسوبى الجامعة لتلقى لقاح كورونا داخل مستشفى بنها الجامعى وسط اجراءات احترزية للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه، أشار الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إلى أن جامعة بنها سوف تتولى تطعيم منتسبيها، لافتا إلى مخاطبة الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لتوفير اللقاحات، مشيراً إلى أن التطعيم يتم تحت إشراف الدكتورة عبير السيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أنه قد تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان ، لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعات المصرية.

المصرى اليوم

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