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المهاجم الإنجليزي هاري كين: سأبقى مع توتنهام ولن أرحل في هذا الصيف

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المهاجم الإنجليزي هاري كين: سأبقى مع توتنهام ولن أرحل في هذا الصيف المهاجم الإنجليزي هاري كين: سأبقى مع توتنهام ولن أرحل في هذا الصيف

المهاجم الإنجليزي هاري كين: سأبقى مع توتنهام ولن أرحل في هذا الصيف

قال المهاجم الإنجليزي هاري كين: إنه سيستمر مع توتنهام ولن يرحل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقد غاب "كين" عن تدريبات توتنهام قبل انطلاق البريميرليغ، وأشارت تقارير صحفية إلى اقترابه من الانتقال لمانشستر سيتي مقابل 100 مليون يورو. وعاد "كين" إلى تدريبات توتنهام مؤخرًا، وشارك في مباراة الجولة الثانية من البريميرليغ كبديل أمام وولفرهامبتون بعد غيابه في الجولة الأولى أمام مانشستر سيتي.

وقال هاري كين في تغريدة على موقع تويتر: "بنسبة 100% سأبقى مع توتنهام ولن أرحل في هذا الصيف، وسأركز على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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