"الحقيقة مريرة لكن علينا مواجهتها".. "ميركل" تدعو إلى الحوار مع "طالبان"

★ ★ ★ ★ ★

طالبت بالمحافظة على المكتسبات المحققة في أفغانستان

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم "الأربعاء"، أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع حركة طالبان، التي عادت إلى السلطة؛ للحفاظ على المكاسب التي تحقّقت في أفغانستان منذ نشر قوات حلف شمال الأطلسي.

وقالت "ميركل" أمام النواب في البرلمان الألماني: "طالبان حقيقة واقعة في أفغانستان، هذا الواقع الجديد مرير لكن علينا مواجهته".

وأضافت: "يجب أن يتمثّل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عامًا الماضية في أفغانستان"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتابعت المستشارة الألمانية: "في التاريخ تحتاج الكثير من الأشياء إلى الصبر، لهذا يجب ألا ننسى أفغانستان، ولن ننساها".

وفي إشارة إلى التقدم المحرز في أفغانستان منذ عام 2001، أوضحت المستشارة أن نحو 70 في المئة من الأفغان يمكنهم الآن الحصول على مياه الشرب بينما كانوا 20 في المئة فقط قبل عشرين عامًا.