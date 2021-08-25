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«صحة البرلمان»: الامتناع عن تلقي لقاح كورونا جريمة تهدد الصحة العامة

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«صحة البرلمان»: الامتناع عن تلقي لقاح كورونا جريمة تهدد الصحة العامة «صحة البرلمان»: الامتناع عن تلقي لقاح كورونا جريمة تهدد الصحة العامة

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قال النائب عبدالمنعم شهاب، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن الدستور والقانون أعطى للدولة الحق في توقيع جزاءات على الموظفين عند الامتناع عن تنفيذ قرارات إدارية تتعلق بالمصلحة العامة للدولة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن الامتناع عن تلقي لقاح كورونا قد يُعد جريمة تهدد الصحة العامة في ظل مواجهة الدولة والعالم لجائحة كورونا.

وأوضح النائب في تصريح لـ«المحررين البرلمانيين» أن لجنة الصحة على أتم استعداد لمناقشة أي تشريع يتم تقديمه من قبل يتعلق بمواجهة ، وتلقي اللقاح،وأن الجميع يعمل لصالح الدولة وسلامة وأمن المواطنين، وأنه يجب أن الالتزام وتنفيذ بعض القرارات يحتاج إلى إجراءات صارمة.

وأشار النائب إلى أن الهدف من تلقي لقاح كورونا هو مواجهة المرض وتقليل أعراض الإصابة وحماية كافة العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن أبرز الإجراءات التي يتم اتخاذها تجاه الممتنعين هو المنع من دخول مقر العمل وتوجيه إنذارات مباشرة بالفصل حال الاستمرار في منع تلقي لقاح كورونا لأن مواجهة فيروس كورونا بكافة الطرق يعد من الأمن القومي للدولة.

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المصرى اليوم

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