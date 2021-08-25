بيان رسمي.. كوكاكولا ينفي أنباء بيع النادي

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أصدر نادي كوكاكولا، بيانًا رسميًا ينفي من خلاله بيع النادي. وذلك بعد صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

«ينفى النادي برئاسة مجدي اسماعيل ما يتداوله البعض عن بيع نادي كوكاكولا».

وأضاف: «الحديث عن بيع النادي ليس له أساس من الصحة، هناك عروض بالفعل لكن مجلس الإدارة والشركة الراعية للنادي بقيادة محمد علاء ترفض كافة العروض المقدمة».

وتابع: «النادي سيقوم بالإعلان عن الصفقات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بعد الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى».

وأشـار رئيـس النـادي إلى أن الفريـق يواصل فترة الإعـداد التي انطلقـت في أوائل أغسطس وخاض مباراة وديـة مـع العـدالـة السعودي وانتهت المباراة بهـدف لـكل فريق.

وقدم مجلس إدارة نادي كوكاكولا التهنئة لنظيره في الزمالك بتتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري.