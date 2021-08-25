ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الفواكه والخضروات؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتمد النظام الغذائي الصحي على الفواكه والخضروات بسبب قيمتها الغذائية العالية ومساهمتها في نمو وتطور الجسم بأكمله.

ووفقا لموقع سبوتنيك، قدم موقع «هيلث شوتس» شرحا لعددا من المحاذير للتوقف عن تناول الخضروات والفواكه:

1. افتقار الجسم إلى الألياف: تعد الخضروات والفواكه غنية بالألياف التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، كما تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على منع الانتفاخ وتعزيز ترطيب الجسم، وينصح الخبراء بتناول المنتجات الطازجة في شكل التفاح والكيوي والخضروات والخضر الورقية والتوت.

2. شحوب وكمد في البشرة: تعمل كل من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة في تعزيز صحة البشرة ومنع شيخوختها وتقليل ظهور التجاعيد والوقاية من حب الشباب والاحمرار والبقع الجافة، فالنظام الغذائي الصحي والمتوازن يساعد في الحصول على بشرة نقية ونضرة.

3. نقص في الفيتامينات والمعادن: يحتوي الفلفل الحلو والكيوي والبطيخ والفواكه الحمضية والتفاح والخضر الورقية والأطعمة ذات اللون الأصفر والأحمر والبرتقالي والأخضر، على معظم الفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات «A»و «C» و«K»، والتوقف عن التزود بهذه المواد يتسبب في انخفاض المناعة واستنزاف خلايا الدماغ، ويساهم بالشعور بالتعب الدائم والإرهاق، كما يؤثر على صحة العين.

4. تتأثر الأظافر والشعر: يؤكد الخبراء أن الشعر والأظافر بحاجة إلى كمية كافية من مضادات الأكسدة وفيتامين «A» و«E» والبيوتين والحديد والعناصر الغذائية الأخرى للنمو، والتي تتوفر في الخضروات والفواكه، وأن عدم الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية يمكن أن يتسبب في تقصف الأظافر وضعف الشعر وتساقطه.