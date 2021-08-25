الإعلام الصيني يرد على اتهامات نائبة الرئيس الأمريكي: تسعى للوقيعة بين بكين ودول المنطقة

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اتهمت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، الصين بترهيب جيرانها في منطقة جنوب شرق آسيا، لتنتقد بكين للمرة الثانية، وذلك خلال زيارة لها إلى المنطقة بهدف التصدي لنفوذ الصين المتنامي.

في حين ردت وسائل إعلام رسمية صينية على هاريس قائلة إنها تسعى إلى الإيقاع بين الصين ودول جنوب شرق آسيا، منتقدة تصريحاتها في سنغافورة التي قالت فيها إن «بكين تمارس سياسة القسر والترهيب لكسب دعم لمزاعمها غير القانونية بالسيادة في بحر الصين الجنوبي».

بينما قالت هاريس في هانوي إنه ينبغي زيادة الضغط على الصين بخصوص مطالبها بالسيادة في المنطقة، مضيفة أثناء اجتماع مع رئيس فيتنام نجوين شوان فوك: «ينبغي أن نجد سبلا للضغط، لزيادة الضغط على بكين للالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتصدي لمزاعمها المفرطة بالسيادة البحرية والقائمة على الترهيب».

وقالت صحيفة «الصين اليومية» الرسمية ردا على تصريحات هاريس في سنغافورة إن هاريس «أغفلت عن عمد نفاقها في محاولتها إكراه وترهيب دول المنطقة للانضمام إلى واشنطن في حملتها لاحتواء الصين».

واعتبرت الصحيفة انتقادات هاريس للصين «بلا أساس»، قائلة: «يبدو أن الالتزام الوحيد للولايات المتحدة تجاه جنوب شرق آسيا هو مساعيها الحثيثة للإيقاع بين دول المنطقة والصين».

والتقت هاريس مع كبار الزعماء في فيتنام وعرضت الدعم في مجالات رئيسية عديدة منها تعزيز الأمن البحري وزيادة زيارات السفن البحرية الأمريكية إلى فيتنام.

ووصفت الإدارة الأمريكية المنافسة القائمة مع الصين بأنها «أكبر اختبار جيوسياسي» في القرن الحالي.

في حين شهدت منطقة جنوب شرق آسيا سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى قام بها مسؤولون بارزون بالإدارة الأمريكية من بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، الذي زار هانوي في أواخر يوليو.