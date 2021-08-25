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البيت الأبيض يتلقى تقريرا سريا من المخابرات الأمريكية حول منشأ

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البيت الأبيض يتلقى تقريرا سريا من المخابرات الأمريكية حول منشأ فيروس كورونا البيت الأبيض يتلقى تقريرا سريا من المخابرات الأمريكية حول منشأ

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تسلم البيت الأبيض تقريرا سريا من المخابرات الأمريكية حول منشأ وباء كوفيد-19، ولكنه تقرير «غير حاسم»، وذلك بسبب افتقاره إلى المعلومات الكافية من الصين، حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية .

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن التقييم الذي أمر به الرئيس الأمريكي جو بايدين منذ تسعين يوما في هذا الأمر، عجر عن التوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن ما إذا كان الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في وسط الصين قد انتقل إلى البشر عبر الحيوانات أم أنه تسرب من منشأة بحثية في وهان، وذلك حسبما أكد مسؤولان أمريكيان على صلة بالقضية، لصحيفة واشنطن بوست .

وأشار المسؤولان أن أجزاء من التقرير سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة.

وذكر التقرير أن الجدل المثار حول منشأ الفيروس الذي قتل أكثر من 4 ملايين نسمة وتسبب في إصابة الاقتصاديات بالشلل حول العالم، صار مثيرا للشقاق على نحو متزايد .

وأوضح التقرير أنه عندما كلف بايدين بإجراء التحقيق في هذا الشأن، قال إن أجهزة المخابرات الأمريكية انقسمت إلى سيناريوهين محتملين، وهما أن منشأ الفيروس إما كان في المعمل أو الحيوانات .

ولفت التقرير إلى أن الرئيس السابق دونالد ومعاونيه ساعدوا في تأجيج نظرية «تسرب الفيروس» من المعمل وسط الانتقادات الشديدة لتعامل الإدارة الأمريكية مع أكبر تفشي فيروسي في العالم، حيث وجهوا أصابع الاتهام لبكين، والتي تنفي هذه الفرضية بقوة .

في حين قال المسؤولان لصحيفة واشنطن بوست، إنه على الرغم من توجيهات بايدين لمجتمع المخابرات بأن يضاعفوا جهودهم لفض الاشتباك حول الجدل المثار بشأن أصل ومنشأ الفيروس، إلا أن «مراجعة التسعين يوما» لم تقربهم إلى أي إجماع حول هذه القضية .

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن جزء من المشكلة يعود إلى نقص المعلومات التفصيلية من الصين، حيث أكد مسؤول للصحيفة رفض ذكر اسمه :«إذا كانت الصين لا تسمح بالحصول على البيانات، فإنك لن تتمكن من معرفة ما حدث على الإطلاق».

في حين أكد تقرير الجارديان أن الضغوط زادت لتقييم «نظرية تسرب الفيروس من المعمل» بشكل أكثر دقة .

المصرى اليوم

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