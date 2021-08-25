إرهابي مغربي بألمانيا يدعو للعنف في بلاده .. ومغردون :«فكره امتداد للفكر الإخواني المتطرف»

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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لشاب مغربي مقيم في ألمانيا يعتنق الفكر الجهادي ويسمى محمد حاجيب، يدعو إلى الإرهاب والتطرف بدعوى الانتفاضة على نظام الحكم .

وشن المغردون هجوما على الشاب المغربي، متسائلين أي منطق وأي فهم للإسلام يعتمده هؤلاء حتى يجعلون من دين الإسلام والرحمة مبررا لشهواتهم ونزواتهم ورغباتهم لبلوغ السلطة.

وأكد المغردون أن الفيديو يعكس كل هذه الإخفاقات والمغالطات والارتماء في أحضان الوهم والضلال، مضيفين أنه بعد تشبعه بأفكار المتطرفين وبعد إدانته أكثر من مرة بتهم الإرهاب والتخريب يدعو ليبث الكراهية ويحث على الفوضى.

وتسائلوا أليس فكره امتداد للفكر الإخواني المتطرف الهدام، وقالت ناشطة حقوقية مغربية كريمة ندير، إن معركة الحريات الفردية ليست معركة نخبوية، بل معركة من أجل الحق، وذلك في ردها على نشر المسمى محمد حاجيب، المقيم بألمانيا.

ووصف بعض الحقوقيين احتماء افرابي محمد حاجب في ألمانيا بأنه يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين، وكانت وزارة الخارجية المغربية كشفت أحد الأسباب الرئيسية لقطع العلاقات مع السفارة الألمانية بالرباط، إذ استدعت سفيرة المملكة بألمانيا، بسبب تراكم “العداء المستمر وغير المقبول، وحماية هذا الإرهابي المطلوب لديها.

وفي بيان سابق قالت الخارجية المغربية إن السلطات الألمانية تعملُ بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية.