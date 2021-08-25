بسبب سارة الطباخ..حذف أغنية «إيه اللذاذة دي» لـ محمد الشرنوبي من يوتيوب

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قررت إدارة موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حذف أحدث أغنيات الفنان محمد الشرنوبي، التي تحمل أسم «إيه اللذاذة دي»، وذلك بسبب خلافات الشرنوبي مع المنتجة سارة الطباخ، بعد تواصلها مع إدارة شركة موقع «يوتيوب» .

وأرسلت سارة الطباخ العقد المبرم بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي للإدارة، وهو ما ترتب عليه حذف الأغنية من موقع الفيديوهات، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حذف أغنية للفنان محمد الشرنوبي بسبب سارة الطباخ.

وكان محمد الشرنوبي، وجه رسالة إلى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ونشر مقطع فيديو قال فيه إنه كان رافضاً طرح الأغنية في البداية حتى لا تتعرّض إلى الحذف مثلما حدث مع أغنيته السابقة «قلبي ارتاح»، التي تم حذفها من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد طرحها بساعات.

وأضاف: «سياسة يوتيوب ممكن تسمح لأي شخص أن يقدم بلاغاً حول الأغنية أو يستطيع أن يحذفها من طريق رفع قضية، ولو كسب القضية الأغنية تحذف، ولو صاحب الأغنية كسب القضية الأغنية تظل على القناة، مثلما حدث في» قلبي ارتاح «لأن هذا حقّي القانوني».

وحرص الشرنوبي على ممازحة متابعيه قائلاً: «نشرت هذا الفيديو حتى أقول لكم اسمعوا الأغنية وحملوها بسرعة قبل أن يتم حذفها»، في إشارة منه إلى أعماله السابقة التي كانت تُحذف ببلاغات من خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ.

أغنية «إيه اللذاذة دي» من ألحان محمد الشرنوبي، وكلمات محمد يسري، توزيع جلال حمداوي، وقدمها الفنان محمد الشرنوبي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.