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ضبط 8 أشخاص متهمين في واقعة مقتل مزارع وإصابة شقيقه بالشرقية

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ضبط 8 أشخاص متهمين في واقعة مقتل مزارع وإصابة شقيقه بالشرقية ضبط 8 أشخاص متهمين في واقعة مقتل مزارع وإصابة شقيقه بالشرقية

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، 8 أشخاص، في واقعة اتهامهم بقتل مزارع وإصابة شقيقه بقرية شوبك بسطة دائرة مركز شرطة الزقازيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغا بمقتل «مجدي. أ. غ» 63 عاما، مزارع، مُقيم بقرية شوبك بسطة، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ متأثرًا بإصابة بالغة بالرأس، وإصابة شقيقه محمد، بجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا أشخاصا خارجين على القانون، مجهولي الهوية بارتكاب الواقعة، والإشارة إلى وفاة زوجة المجني عليه عقب ساعات من سماعها نبأ مقتله حزنا على فراقه.

وعقب تقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص، تم ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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