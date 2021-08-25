فيفا يتدخل لحل أزمة محمد صلاح ولاعبي الدوري الإنجليزي (بيان رسمي)

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة جياني إنفانتينو، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء 25-8-2021، بشأن قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» بمنع محمد صلاح نجم ليفربول وبعض اللاعبين الآخرين من تمثيل منتخباتهم في مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وخلال اجتماع تم عقده مساء أمس بين رابطة الدوري الإنجليزي وبين مندوبي الأندية المشاركة في المسابقة، اتفقت الأندية بالإجماع، على عدم السماح للاعبيها من دول المنطقة الحمراء بالانضمام لمنتخبات بلادهم في التوقف الدولي المقبل، في ظل المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 من جديد في بريطانيا.

وجاء بيان رئيس فيفا كالتالي: «لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل. يعد إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية القادمة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة. أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة».

وأضاف: «أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري، وكل ناد، لفعل ما هو صحيح وعادل. يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء، فقد كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدت تقديم الدعم اللازم، على وجه الخصوص، حتى لا يحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات. مباريات تصفيات كأس العالم، وهي واحدة من أروع الجوائز التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف. لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة أمم أوروبا 2020 للمباريات الدولية القادمة».

واختتم البيان: «ظهرنا معًا التضامن والوحدة في مكافحة كوفيد 19. الآن، أحث الجميع على ضمان إطلاق سراح اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة».

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وكان نادي ليفربول قد أرسل خطابا منذ يومين للاتحاد المصري لكرة القدم يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب في الفترة الدولي نهاية الشهر الجاري، بسبب تواجد مصر ضمن المنطقة الحمراء، من حيث تفشي وخطورة وباء فيروس كورونا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون يومي الثاني والخامس من الشهر المقبل في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.