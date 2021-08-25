الرياضة تصرف معاشًا دائمًا للذين تعرضوا لإعاقات مستديمة إثر حادث فريق كرة السرعة

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صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، أن دولة رئيس مجلس الوزراء وجه بقيام الوزارة بصرف معاش شهرى دائم لأعضاء الفريق ممن تعرضوا لإعاقات مستديمة نجمت عن الحادث الأليم واعتبارهم بذلك أبطالاً رياضيين أسوة بالأطبال الأولمبيين، إضافة إلى متابعة كافة الاحتياجات الخاصة بأعضاء الفريق ممن تعرضوا لإصابات مختلفة إلى حين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء بشكل كامل وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وفى إطار المتابعة المستمرة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لكافة التفاصيل والتطورات الخاصة بالحادث الذي تعرض له فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق وما نجم عنه من إصابات لأعضاء الفريق،

ويقوم وزير الشباب والرياضة منذ اللحظات الأولى للحادث بمتابعة كافة التفاصيل سواء من خلال زيارتهم منذ اللحظة الأولي لوقوع الحادث بالمستشفى الجامعى بمحافظة المنوفية وكذلك الانتظار حتى خروجهم جميعاً من غرف العمليات للاطمئنان على استقرار حالتهم الصحية والتواصل مع وزير التعليم العالى والذى وجه سيادته بإتاحة الرعاية الصحية الكاملة من خلال المستشفى الجامعى وإتاحة الخدمات المطلوبة من خلال كافة الملحقات الجامعية الصحية والفندقية للمصابين والتنسيق كذلك مع السيدة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والتي وجهت سيادتها بتوفير كافة الأجهزة التعويضية للإصابات التي تحتاج إلى ذلك، كما حرص وزير الشباب والرياضة على التواصل لحظياً مع أهالي المصابين وذويهم للاطمئنان عليهم بشكل يومي.

كما قام السادة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة وتقديم الرعاية الكاملة للمصابين وذويهم إضافة إلى صرف تعريض قدره 20 ألف جنيه لكل مصاب، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتقديم تعويض قدره 30 ألف جنيه لكل مصاب فضلاً عن متابعة سيادته اللحظية لكافة الاحتياجات الخاصة بالمصابين وأسرهم.