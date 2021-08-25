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تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

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تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون تعرف على رسالة حسين لبيب لكارتيرون

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حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي على تحية باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب التتويج ببطولة الدورى العام، بعد الفوز على الإنتاج الحربي في مباراة أمس بنتيجة 2-0.

وأشاد لبيب بكارتيرون وقال له نصًا: «مبروك على البطولة الغالية وعدتم فأوفيتم، أشكركم جميعا على إدخال السعادة للملايين».

من جانبه، شكر كارتيرون الكابتن حسين لبيب على الدعم المتواصل للفريق طوال الفترة السابقة، والذي أدى إلى التتويج اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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