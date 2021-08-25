انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

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يشهد قصر ثقافة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في السادسة مساء، انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن من خلال مبادرة إقليم القناة وسيناء للوفاء لشهداء الوطن وتقديم نموذج التضحية والفداء الأجيال القادمة وإعلاء مبادىء الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والذى يقدم كل الدعم لتحقيق هذه المبادرة في محافظات القناة وسيناء وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

صرح الكاتب محمد نبيل، رئيس اقليم القناة وسيناء، أنه سيتم تنظيم يوم الوفاء بواقع يوم في كل محافظة على مدار الشهر يتم من خلاله تقديم برنامج فنى وادبى وعرض فيلم عن شهيد من ابناء المحافظة المقام بها الاحتفاء بالشهيد واليوم سيتم تكريم اسم الشهيد عمرو السقا من ابناء محافظة بورسعيد، وستقوم والدته بحكى ملامح من حياة البطل للحضور من ابناء محافظة بورسعيد وقيادتها ورموزها.

يُدير اللقاء الاعلامى عبدالله يسرى وتقدم الشاعرة سماح الجوهرى بعضا من قصائدها الوطنية، وسيتم عرض فيلم الشهيد من إنتاج وزارة الثقافة، ويقوم بالتعليق عليه المخرج عاطف شكرى أيضا تقدم فرقة كورال أطفال بورسعيد لوحات فنية موسيقية من الاغانى الوطنية وهكذا فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وتقوم بالإشراف على تنفيذ الاحتفال الدكتورة جيهان المالكى مدير عام ثقافة بورسعيد.

ويحضر الاحتفال بيوم الوفاء أسر عدد من أسر الشهداء منهم أسرة الشهيد محمد إدريس وأسرة الشهيد عمرو عبدالجيد وأسرة الشهيد احمد الكفراوى وأسرة الشهيد محمود المغربى.

وسيتم تكريم أسر الشهداء باسم اقليم القناة وسيناء.