أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

Print
انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن بثقافة بورسعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد قصر ثقافة بورسعيد، اليوم الأربعاء، في السادسة مساء، انطلاق أول أيام الوفاء لشهداء الوطن من خلال مبادرة إقليم القناة وسيناء للوفاء لشهداء الوطن وتقديم نموذج التضحية والفداء الأجيال القادمة وإعلاء مبادىء الولاء والانتماء للوطن، وذلك من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة والذى يقدم كل الدعم لتحقيق هذه المبادرة في محافظات القناة وسيناء وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.

صرح الكاتب محمد نبيل، رئيس اقليم القناة وسيناء، أنه سيتم تنظيم يوم الوفاء بواقع يوم في كل محافظة على مدار الشهر يتم من خلاله تقديم برنامج فنى وادبى وعرض فيلم عن شهيد من ابناء المحافظة المقام بها الاحتفاء بالشهيد واليوم سيتم تكريم اسم الشهيد عمرو السقا من ابناء محافظة بورسعيد، وستقوم والدته بحكى ملامح من حياة البطل للحضور من ابناء محافظة بورسعيد وقيادتها ورموزها.

يُدير اللقاء الاعلامى عبدالله يسرى وتقدم الشاعرة سماح الجوهرى بعضا من قصائدها الوطنية، وسيتم عرض فيلم الشهيد من إنتاج وزارة الثقافة، ويقوم بالتعليق عليه المخرج عاطف شكرى أيضا تقدم فرقة كورال أطفال بورسعيد لوحات فنية موسيقية من الاغانى الوطنية وهكذا فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وتقوم بالإشراف على تنفيذ الاحتفال الدكتورة جيهان المالكى مدير عام ثقافة بورسعيد.

ويحضر الاحتفال بيوم الوفاء أسر عدد من أسر الشهداء منهم أسرة الشهيد محمد إدريس وأسرة الشهيد عمرو عبدالجيد وأسرة الشهيد احمد الكفراوى وأسرة الشهيد محمود المغربى.

وسيتم تكريم أسر الشهداء باسم اقليم القناة وسيناء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية