إسراء محمد.. «طيار دليفري» بدرجة حكم كرة قدم

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على دراجتها النارية تتجول في شوارع وأحياء عروس البحر المتوسط سعيًا لإثبات ذاتها في واحدة من أكثر المهن المليئة بالتحديات، تكسر القيود والأفكار التقليدية القديمة، لتصبح نموذجًا رائعًا يحتذى به بين الفتيات في الكفاح والمثابرة لاحتلال مكانة متميزة في سوق العمل.

إسراء محمد فتاة من سكان محافظة الإسكندرية، وهي أول فتاة تمتهن هذه المهنة.

تعمل إسراء في الأساس حكم كرة قدم، ومقيدة في الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم بدأت رحلتها في العمل عندما وجدت إعلانا عن وظيفة شاغرة كـ«دليفري»، وقررت التقدم إليها لأنها فرصة عمل أكثر استقرارًا من وظيفتها في ذلك الوقت.

تقول إسراء: «في البداية شعرت ببعض الحرج عندما بدأت بارتداء الزي الرسمي لعملي كـ(دليفري)، والذي يعتبر مألوفًا على الرجال أكثر من النساء، ولكن عندما بدأت العمل تلقيت تشجيعًا لا حصر له من الناس حولي نظرًا لقيامي بعمل غير مألوف بالنسبة للنساء، الأمر الذي ألهم فتيات أخريات للعمل في وظائف مماثلة».

لم تجد إسراء أي صعوبة في إقناع أسرتها بالعمل كطيار دليفري، بل على العكس، فقد وجدت دعما كبيرا من والدتها ومساندة غير محدودة في اختياراتها، رغم اعتراضها السابق على عمل ابنتها كحكم كرة قدم، لكنها عادت ووافقت عندما وجدت إسراء متفوقة في مهنة الحكم ومن هنا اعتادت الأم على تشجيع ابنتها على الذهاب للمباريات.

وعن التحديات التي تواجهها في العمل تقول إسراء: «في معظم الأحيان، تكون المشاكل متعلقة بالدراجة مثل نفاذ البنزين، ومع ذلك فإن زملائي وغيرهم من الناس في الشارع يعرضون المساعدة في مثل تلك المواقف، بخلاف ذلك ربما تعرضت لبعض التعليقات المزعجة كوني امرأة تعمل في مجال التوصيل، لكني لا أترك مثل هذه التعليقات السلبية تتملك مني، أفكر دائمًا في الجوانب الإيجابية للوظيفة من خلال كلمات التشجيع التي أسمعها باستمرار من الناس في الشوارع والتي تجعلني دائمًا مستمرة في عملي».

وجهت إسراء نصيحة للفتيات الراغبات في العمل بمجال يسيطر عليه الرجال بضرورة إظهار الشجاعة والثقة والاحترام، لأنها تعد الجوانب الأساسية للنجاح في مجال عمل يسيطر عليه الرجال.

«لا تجعلي أحد يقلل من عزيمتك ويشعرك بأنك غير لائقة لمثل تلك الوظائف، إن التحلي بالاحترام والحزم بشأن اختياراتك سيجذب الدعم المناسب الذي تريدينه».