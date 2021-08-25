ثقافة الإسكندرية تناقش خطورة الشائعات

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، في نشر الوعى الثقافى بكل محافظات مصر، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، محاضرة بعنوان «الشائعات إحدى مشكلات المجتمع» بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها الباحثة زينب طه عن مفهوم الشائعة وأنواعها وخطورتها على الفرد والمجتمع، مؤكدة على ضرورة التأكد من المعلومات التي يتلقاها الشخص، وذلك بالحصول عليها من مصدرها والتأكد من أكثر من مصدر خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وعلى مسرح القصر قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، عرض فني بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، تغنت خلاله بباقة من الأغنيات.

عقد قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة لمناقشة كتاب «من صفات المصطفى.. الحياء» للمؤلف محمد حسن، تناولت خلالها أخصائي مكتبة الطفل معنى الحياء، مقدمة بعض أحاديث الرسول الكريم حول هذه الصفة، كما أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة عمل تكوينات وملامس بالأبيض والأسود ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية، بجانب ورشة تصميم تابلوهات ذات طابع بحري بالألوان المختلفة بمرسم المواهب.