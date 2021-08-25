أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ثقافة الإسكندرية تناقش خطورة الشائعات

Print
ثقافة الإسكندرية تناقش خطورة الشائعات ثقافة الإسكندرية تناقش خطورة الشائعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، في نشر الوعى الثقافى بكل محافظات ، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، محاضرة بعنوان «الشائعات إحدى مشكلات المجتمع» بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، تحدثت خلالها الباحثة زينب طه عن مفهوم الشائعة وأنواعها وخطورتها على الفرد والمجتمع، مؤكدة على ضرورة التأكد من المعلومات التي يتلقاها الشخص، وذلك بالحصول عليها من مصدرها والتأكد من أكثر من مصدر خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وعلى مسرح القصر قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، عرض فني بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، تغنت خلاله بباقة من الأغنيات.

عقد قصر ثقافة الأنفوشي محاضرة لمناقشة كتاب «من صفات المصطفى.. الحياء» للمؤلف محمد حسن، تناولت خلالها أخصائي مكتبة الطفل معنى الحياء، مقدمة بعض أحاديث الرسول الكريم حول هذه الصفة، كما أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو ورشة عمل تكوينات وملامس بالأبيض والأسود ضمن نشاط مرسم الفنون التشكيلية، بجانب ورشة تصميم تابلوهات ذات طابع بحري بالألوان المختلفة بمرسم المواهب.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم