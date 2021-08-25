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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه سعيد ويشعر بالفخر بالانتماء لأكبر قلعة رياضية في مصر، بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

أضاف لبيب في تصريحات صحفية: «أشكر اللاعبين وكارتيرون المدير الفني على ما قدموه».

وتابع لبيب بأن جماهير الزمالك الأعظم ولعبت دورا مهما في تتويج الفريق بدعمها المستمر، مشيرا إلى أنه سيطالب اللاعبين بإكمال فرحة التتويج بالفوز في لقاء البنك الأهلي الأخير، يوم الجمعة المقبل.

وأوضح لبيب أن الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الإداري نتيجة مجهود أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدا أن الأمر لا يرجع له بشكل فردي.

واختتم لبيب: «الزمالك حصل على أصعب لقب دوري في تاريخ الكرة المصرية، حققنا بطولة في غاية الصعوبة ومحاولات البعض للتشكيك في الأمر مرفوضة».