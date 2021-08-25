أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حسين لبيب : استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

Print
حسين لبيب : الزمالك استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية حسين لبيب : استحق أصعب دوري في تاريخ الكرة المصرية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي أنه سعيد ويشعر بالفخر بالانتماء لأكبر قلعة رياضية في ، بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 13 في تاريخ القلعة البيضاء.

أضاف لبيب في تصريحات صحفية: «أشكر اللاعبين وكارتيرون المدير الفني على ما قدموه».

وتابع لبيب بأن جماهير الزمالك الأعظم ولعبت دورا مهما في تتويج الفريق بدعمها المستمر، مشيرا إلى أنه سيطالب اللاعبين بإكمال فرحة التتويج بالفوز في لقاء البنك الأهلي الأخير، يوم الجمعة المقبل.

وأوضح لبيب أن الزمالك يعيش حالة من الاستقرار الإداري نتيجة مجهود أعضاء اللجنة المؤقتة، مؤكدا أن الأمر لا يرجع له بشكل فردي.

واختتم لبيب: «الزمالك حصل على أصعب لقب دوري في تاريخ الكرة المصرية، حققنا بطولة في غاية الصعوبة ومحاولات البعض للتشكيك في الأمر مرفوضة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك