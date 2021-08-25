محافظ مطروح يستقبل وزير التعليم العالي

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروحن مؤتمرا موسعا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة الذي يأتي على هامش زيارة وزير التعليم العالي للمحافظة لتفقد مقر الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشورى بمطروح والشيخ صلاح جبر رئيس مجلس العمد والمشايخ السادة عمداء كليات ومندوبي جامعة مطروح ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بداية كلمته الشكر للوزير على زيارته الكريمة لمحافظة مطروح ودعمه الدائم لجامعة مطروح الوليدة للانتهاء منها في اقرب وقت لتوفير مزيد من الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة حماه البوابة الغربية لتحقيق حلمهم الذي استمر لسنوات طويلة والتي تقام على مساحة 50 فدانا شرق مدينة مرسى مطروح مع المتابعة المستمرة والعمل على تذليل أي عقبات.

كما عرض محافظ مطروح على وزير التعليم العالي مطلب أهالى المحافظة لسرعة إقامة مجمع طبى بالمحافظة يضم مستشفى جامعية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة وكذا دعم أبناء المحافظة بمزيد من المنح الدراسية بالجامعات الحكومية والاهلية والخاصة لتوفير الكوادر المؤهلة من ابناء المحافظة لخدمة جهود التنمية الشاملة بالمحافظة بما يواكب الاهتمام الذي تولية الدولة والقيادة السياسية بمحافظة مطروح كمنطقة واعدة تمتلك العديد من المقومات والامكانيات الاستثمارية والتنموية المتنوعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030 واقامة العديد من المشروعات القومية مثل العلمين الجديدة ومشروع الضبعة النووي وميناء جرجوب البحري وغيرها من المشروعات القومية الهامة.

كما قدم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمى لتلبية الدعوة وزيارة المحافظة واستعرض لكافة جهود الجامعة في استكمال الإنشاءات موجها الشكر لمحافظ مطروح على دعمة الكامل للجامعة وتقديمه لكافة التيسيرات والتسهيلات وازالة أي عقبات للإسراع في نسب التنفيذ

في بداية كلمته نقل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحراس بوابة مصر الغربية وتوجيهاته المستمرة بالاهتمام بالمحافظات الحدودية ودعمه لكافة مطالبهم من أجل تحسين جودة التعليم بالمنطقة لخدمة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ووجه وزير التعليم العالي الشكر لمحافظ مطروح ورئيس الجامعة على الدعوة الكريمة لزيارة المحافظة ومشيرا انها تعد الزيارة الاولى لمطروح ولكن التواصل كان مستمر ودائم مع المحافظة والجامعة وأعضاء الهيئة البرلمانية لخدمة ابناء المحافظة وتحقيق التنمية التعلمية لتتماشى مع جهود التنمية بالمنطقة.

مشيرا على دعمه الكامل لجامعة مطروح لاستكمال كافة الانشاءات والانتهاء من أعمال التوسعات بها منها طبقا للجدول الزمنى المحدد مع مناقشة أضافة عدد من التخصصات العلمية الجديدة بالجامعة والتنوع في الكليات التي تخدم المجتمع المحلى مثل كليات القطاع الصحي والهندسي والتي ستعمل على احداث نقلة نوعية لمحافظة مطروح.

كما طرح وزير التعليم العالي خلال المؤتمر مناقشة أقامه جامعة تكنولوجية بالمحافظة بالتوازي مع جامعة مطروح الحكومية لتخدم خريجي التعليم الفني مبديا دعمه الكامل لكافة المبادرات لإقامة جامعات خاصة بالمحافظة والعمل على توفير التنوع في التعليم واتاحته بجميع نوعياته للجميع.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر على تبنى مشروع إقامة المستشفى الجامعي بالمحافظة والعمل والتنسيق مع المحافظة بمشاركة مجتمعية متكاملة لتحقيق هذ الحلم على أرض الواقع مع العمل على توفير مزيد من المنح لأبناء المحافظة وكذلك التنسيق مع المحافظة لحصر الطلبة الفائقين من الغير القادرين لتوفير مزيد من المنح لهم.

خلال المؤتمر أهدى محافظ مطروح درع المحافظة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديرا لجهوده ودعمه الدائم لجامعة مطروح كما أهدى رئيس جامعة مطروح درع الجامعة للسيد الوزير.

عقب المؤتمر قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بتفقد لمقر الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح بالكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح ووضع حجر أساس المجمع الطبي لجامعة مطروح بحضور اعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.