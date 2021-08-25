أزمة محمد صلاح تتعقد.. الأندية الإنجليزية تساند ليفربول في منع اللاعب من السفر

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ساندت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي ليفربول في أزمته الحالية مع نجمه محمد صلاح وعدد من لاعبي الريدز الآخرين من السفر خلال التوقف الدولي المقبل للالتحاق بمنتخبات بلادهم.

وخلال اجتماع تم عقده مساء أمس بين رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وبين مندوبي الأندية المشاركة في المسابقة، اتفقت الأندية بالإجماع، على عدم السماح للاعبيها من دول المنطقة الحمراء «ريد زون» بالانضمام لمنتخبات بلادهم في التوقف الدولي المقبل، في ظل المخاوف الكبيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 من جديد في بريطانيا.

وكان نادي ليفربول قد أرسل خطابا منذ يومين للاتحاد المصري لكرة القدم يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح للمنتخب في الفترة الدولي نهاية الشهر الجاري، بسبب تواجد مصر ضمن المنطقة الحمراء، من حيث تفشي وخطورة وباء فيروس كورونا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون يومي الثاني والخامس من الشهر المقبل في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقاً لما نشرته تقارير إنجليزية اليوم الأربعاء فقد دعمت رابطة الدوري الإنجليزي قرار الأندية بحرمان لاعبيها من السفر، موضحة أن قرار منع اللاعبين من السفر، سيتم تطبيقه على 60 لاعبا يمثلون 19 نادياً، وكانوا سيسافرون إلى 26 دولة من الدول المتواجدة في القائمة الحمراء لفيروس كورونا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتنسيق مع مسؤولي اتحاد الكرة عن اللجوء إلى الفيفا من أجل البحث عن حل لهذه الأزمة سريعاً.