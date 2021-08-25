الأردن يلغي جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا بداية من الشهر المقبل

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أعلن وزير الإعلام الأردني، صخر دودين، أنه بناء على خطة الحكومة ستلغى جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا مع بداية شهر سبتمبر، وستفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100% باستثناء صالات الأفراح والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص.

وأشار الوزير إلى أن الحركة الاقتصادية في يوليو وأغسطس عادت بشكل أفضل وهناك الكثير من المؤشرات تشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي.

ولفت إلى أنه في الأول من سبتمبر سيعود 2 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 مليون حالة وأكثر من 4 ملايين و400 ألف حالة وفاة.