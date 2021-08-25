"الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته".. في محاضرة للتحالف الإسلامي العسكري بالرياض

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قدّمها ممثل الكويت العميد الركن نواف الجطيلي

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض، اليوم، محاضرة بعنوان "الإرهاب الإلكتروني وطرق مواجهته"، قدّمها ممثل دولة الكويت في التحالف الإسلامي العميد الركن نواف بن ناصر الجطيلي، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وطُرِح خلال المحاضرة مفهوم الإرهاب الإلكتروني ومخاطره وأسبابه وأبعاده الإجرامية، واستغلال الإرهابيين لشبكة الإنترنت لإنشاء مواقع إلكترونية أو تدميرها ولنشر أفكارهم ومبادئهم المتطرفة ولتجنيد الإرهابيين وجمع المعلومات، فضلًا عن التدريب والتمويل الإلكتروني، رابطًا المحاضر أبعاد هذا المفهوم –الإرهاب الإلكتروني – بمجالات عمل التحالف الإسلامي "الفكري، والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري".

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال الإعلامي الذي يُعد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي.