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صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي

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صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي صدمة جديدة.. إصابة رونالدو فى تدريبات يوفنتوس وشكوك حول مشاركتة أمام إمبولي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، غادر تدريبات يوفنتوس مبكرا، إثر تعرضه لإصابة في ذارعه اليمنى.

و ظهر رونالدو في مقطع وهو يخرج برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي إلى غرفة خلع الملابس، في انتظار إجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه.

وأوضح موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن رونالدو دخل في احتكاك مع زميله البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر لليوفي، خلال التدريبات، ما تسبب في إصابة رونالدو في ذراعه.

وتابع الموقع أن كريستيانو بدا عليه الشعور بالألم، فيما تدخل الطاقم الطبي للنادي لإسعافه على الفور، حيث ظل على أرض الملعب لبضع دقائق، قبل أن يخرج من الميدان ولم يعد إليه مجددا.

ولم يصدر يوفنتوس أي بيان رسمي، حتى الآن، بشأن مدى قوة إصابة رونالدو، وهل ستؤثر على تواجده مع الفريق في المباريات المقبلة أو لا.

وبات موقف الدون من المشاركة في مباراة إمبولي، في المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، السبت المقبل، محل شك، حال استمرار معاناته من الإصابة، خاصة أن الإيطالي المخضرم ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، يرفض المجازفة بمشاركته في اللقاء المقبل.

المصرى اليوم

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