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إندونيسيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لكورونا

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إندونيسيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لكورونا إندونيسيا توافق على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي «سبوتنيك V» المضاد لكورونا

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وافقت السلطات الإندونيسية على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي «سبوتنيك V» بحسب ما ذكره صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لتصبح الدولة الـ 70 التي يتم فيها استخدام لقاح سبوتنيك V.

وقال رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف، إن إندونيسيا هي واحدة من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في آسيا، وإدراج اللقاح سبوتنيك V في المحفظة الوطنية للبلاد سيوفر، كواحد من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية في العالم، حماية لصحة الإنسان، في مكافحة الوباء في إندونيسيا.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين و400 آلاف حالة وفاة.

المصرى اليوم

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