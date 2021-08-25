مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بقليوب

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لقى عامل مصرعه صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائرى أمام منطقة منطى دائرة مركز شرطة قليوب وفر قائدها هاربا عقب الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وضبط وإحضار سائق السيارة.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووفاة عامل أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة منطى دائرة المركز، إثر اصطدام سيارة مسرعة به.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فانتقلت اجهزة الأمن وبالمعاينة تبين أنه أثناء عبور «س. خ. خ» 39 سنة، عامل، الطريق الدائرى بمنطقة منطى دائرة المركز صدمته سيارة مسرعة ما أدت لوفاته وفر قائدها هاربا.

وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار السائق.