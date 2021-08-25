أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بقليوب

Print
مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بقليوب مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الدائري بقليوب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مصرعه صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الدائرى أمام منطقة منطى دائرة مركز شرطة قليوب وفر قائدها هاربا عقب الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وضبط وإحضار سائق السيارة.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووفاة عامل أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة منطى دائرة المركز، إثر اصطدام سيارة مسرعة به.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فانتقلت اجهزة الأمن وبالمعاينة تبين أنه أثناء عبور «س. خ. خ» 39 سنة، عامل، الطريق الدائرى بمنطقة منطى دائرة المركز صدمته سيارة مسرعة ما أدت لوفاته وفر قائدها هاربا.

وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصى، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار السائق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية

رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية