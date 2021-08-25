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إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته وقص شعرها بالشرقية

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إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته وقص شعرها بالشرقية إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته وقص شعرها بالشرقية

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أخلت نيابة الحسينية، بإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، سبيل شاب في واقعة اتهام والدته له بالتعدي عليها وقص شعرها وطردها من المنزل، عقب تنازل الأم عن المحضر والتصالح فيما بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول مقطع على المواقع ، تحت عنوان «إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت»، متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها.

وبالفحص تبين أن السيدة التي تظهر بمقطع الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية، وبسؤالها أقرت بتضررها من نجلها، عامل، ومقيم بذات الناحية، لقيامه بالتعدى عليها على النحو السالف الإشارة إليه، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها، على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه، وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة مصفف شعر، وعلل ادعاء والدته ذلك لرغبتها في تطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم، وأن شقيق والدته «نقاش مقيم بذات الناحية» هو من قام بتحريض والدته للتشهير به، وباستدعاء الأخير وسؤاله أيد ما جاء بأقوال شقيقته ونفى قيامه بالتحريض ضد نجلها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم، عقب تصالح والدته في الاتهامات التي كانت وجهتها ضده في محضر الشرطة.

المصرى اليوم

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