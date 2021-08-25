المكعبات النووية .. سلاح ألمانيا الخفى في الحرب العالمية الثانية

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مرت عقود طويلة منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ولا تزال هناك أسرار وألغاز غامضة تختفى بين ثنايا التاريخ وتنتظر من يكشف عنها.

أجريت عديد من التحقيقات حول خطط زعيم الرايخ الألماني أدولف هتلر ضد دول الحلفاء، إلى أن تم التوصل إلى «خطة مرعبة» تتمثل في نوايا ألمانيا إزالة هذه الدول من الخريطة العالمية.

قامت ألمانيا النازية بإنشاء مفاعل نووي لهذا الغرض، بينما يأخذ العلماء نظرة فاحصة عن كثب على الأنقاض التي بقيت منه لتتتبع سير المعلومات وما آلت إليه خطة الزعيم الألمانى، حيث استخدم الباحثون المئات من «مكعبات اليورانيوم»، بناءً على أوامر أصدرها الزعيم المستبد هتلر، وذلك في محاولة لبناء مفاعل نووى، حيث قصفت النيوترونات ذرات اليورانيوم في المكعبات، مما يعمل على انشطار الذرات، ومن ثم انطلاق كميات هائلة من الطاقة بينما تعمدت قوات الحلفاء تفكيك المفاعل عند نهاية الحرب العالمية الثانية، وجرى شحن 664 من مكعبات اليورانيوم التي كانت مدفونة إلى الولايات المتحدة.

وسجّل العلماء النتائج المبدئية من اختبار التحقق بالمختبر الوطنى شمال غرب المحيط الهادئ، وهو واحد من تسعة مختبرات وطنية متعددة البرامج تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، حيث أشاروا إلى أن التقينات المستخدمة قد تساعد في مسار التحقيقات في تهريب المواد النووية «غير المشروع».

وذكرت صحيفة «دايلى إكسبرس» البريطانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن عالمى الفيزياء ليز مايتنر، وأوتر فريش، توصلا في ديسمبر عام 1938 إلى اكتشاف الاندماج النووى في أحد معامل برلين، والذى أدى على الفور إلى حدوث ثورة في الفيزياء النووية.

وسرعان ما تمخض مشروع منهاتن بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عن ميلاد القنابل النووية التي جرى إسقاطها على اليابان عند نهاية الحرب العالمية الثانية.

في حين أن برنامج الأسلحة النووية الألمانى مر بعدة مراحل من العمل، ولكنه جرى تجميده في نهاية المطاف عند مستوى الاختبارات المعملية، حيث أراد هتلر ربط القنابل بصواريخ «فى 2»، التي صبت الجحيم على بريطانيا أثناء ما يعرف بـ«البلتس كريج» أو «الحرب الخاطفة».

غير أن الألمان- ولحسن الحظ- فشلوا في نهاية الأمر في مسعاهم لتحقيق تقدم كبير في مجال التكنولوجيا النووية مع نهاية الحرب.

وفى هذا السياق، قالت بريتانى روبرستون، الباحثة بالمختبر الوطنى شمال غرب المحيط الهادئ: «أشعر بالسعادة بأن البرنامج النازى لم يحرز تقدما مثلما كانوا يرغبون مع نهاية الحرب، وإلا كان العالم مكانا آخر مختلفا تمام الاختلاف».

وأشار التقرير إلى المكعبات النووية، موضحا أن قياس كل مكعب يبلغ بوصتين من كل جانب، وأنه تم تعليق مئات المكعبات على كابلات في ترتيب يشبه الثريا (النجفة الكبيرة)، حيث جرى غمرها في ماء ثقيل، والذى يحتوى على الهيدروجين الثقيل الذي يعمل على تنظيم رد الفعل النووى.

ونبه التقرير إلى أن دول الحلفاء صادرت المكعبات النووية، ولكن ما حدث بعد ذلك أن كثيرًا منها، ولكى تثبت أصول ومنشأ المكعبات، بدأت روبرتسون في تعديل بعض التقنيات التحليلية لتتحد مع طرق الطب الشرعي، فعمدت قياس الوقت الإشعاعي، وهو إصدار المجال النووى لتقنية يستخدمها الجيولوجيون لتحديد عمر العينات، استنادا إلى محتوى النظائر المشعة، وهو ما يكشف عن مكان تعدين اليورانيوم الأصلى.

ومن المقرر أن يقدم الباحثون نتائجهم في مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية قريبًا، والتى تأسست في جامعة نيويورك سنة 1876، وتعد اليوم أكبر جمعية علمية في العالم، وإحدى المصادر البارزة للمعلومات العلمية الموثقة في مجال الكيمياء.