أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صبري فواز يهاجم قرار زيادة رسوم التصوير : «الوضع كارثي للسينما و الدراما المصرية»

Print
صبري فواز يهاجم قرار زيادة رسوم التصوير : «الوضع كارثي للسينما و الدراما المصرية» صبري فواز يهاجم قرار زيادة رسوم التصوير : «الوضع كارثي للسينما و الدراما المصرية»

لاقتراحات اماكن الخروج

شن الفنان صبري فواز هجوماً حاداً على قرار زيادة رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، قائلاً:«قرار محافظة القاهرة بفرض رسوم تصوير 100 ألف جنيه لليوم، قرار خاطئ ولم يتم دراسته.. ويؤدي لوضع كارثي للسينما والدراما المصرية».

وتابع «فواز»، قائلاً :«القرار يحرم من مكاسب اقتصادية كبيرة ومن تميزها الثقافي والفني ويكسر أحد أجنحتها الاستراتيجية.. ويجب التراجع عنه تصحيحا للأوضاع».

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قد أصدر قراراً جديداً يتعلق بصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وكراجات محافظة القاهرة.

وينص القرار على تحصيل مبالغ مقررة وثابتة تم اعتمادها من المحافظ ومدير إدارة العلاقات العامة، وكانت المبالغ المقررة هي 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير في أحد شوارع أو أبنية أو جراجات محافظة القاهرة، ومبلغ 100 ألف جنيه مقابل التصوير في يوم كامل.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

السعودية تعلن عودة رحلات الركاب البحرية مع مصر (تعرف على الضوابط)

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم