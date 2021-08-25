صبري فواز يهاجم قرار زيادة رسوم التصوير : «الوضع كارثي للسينما و الدراما المصرية»

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شن الفنان صبري فواز هجوماً حاداً على قرار زيادة رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، قائلاً:«قرار محافظة القاهرة بفرض رسوم تصوير 100 ألف جنيه لليوم، قرار خاطئ ولم يتم دراسته.. ويؤدي لوضع كارثي للسينما والدراما المصرية».

وتابع «فواز»، قائلاً :«القرار يحرم مصر من مكاسب اقتصادية كبيرة ومن تميزها الثقافي والفني ويكسر أحد أجنحتها الاستراتيجية.. ويجب التراجع عنه تصحيحا للأوضاع».

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قد أصدر قراراً جديداً يتعلق بصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وكراجات محافظة القاهرة.

وينص القرار على تحصيل مبالغ مقررة وثابتة تم اعتمادها من المحافظ ومدير إدارة العلاقات العامة، وكانت المبالغ المقررة هي 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير في أحد شوارع أو أبنية أو جراجات محافظة القاهرة، ومبلغ 100 ألف جنيه مقابل التصوير في يوم كامل.