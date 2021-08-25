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شاطئ "قيال" بتبوك.. يجذب عشاق الرياضات البحرية

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شاطئ "قيال" بتبوك.. يجذب عشاق الرياضات البحرية شاطئ "قيال" بتبوك.. يجذب عشاق الرياضات البحرية
للاستمتاع بصفاء مياه البحر.. وقضاء أوقات الاستجمام

شاطئ

في قبالة شواطئ قيال بمنطقة تبوك، تتواجد جزر متناثرة تسمح للزائر بالاستمتاع برحلة بحرية في عرض البحر الأحمر والغوص في أعماقه الغنية بالشعب المرجانية الملونة.

ويقع شاطئ قيال على بعد 190 كيلومترًا غرب مدينة تبوك العاصمة الإدارية للمنطقة، ويميزه صفاء مياه البحر التي تلامس رمال الشاطئ، وهي مكان يهواه محبو التخييم للاستمتاع بقضاء أوقات الاسترخاء والاستجمام.

ويستطيع زائر "قيال" التنزه وسط مياه البحر بالقوارب أو ركوب الدبابات البحرية، وكذلك يمكنه مصاحبة الصيادين للتمتع بتجربة صيد الأسماك.

ويمكن لمحبي الغوص التعرف على مكونات الحياة البحرية في أعماق البحر الأحمر؛ حيث تمرّ قبالة سواحل قيال الدلافين وتكثر الأسماك الملونة والشعب المرجانية الجميلة، إضافة إلى مشاهدة السلاحف المعمرة داخل الأعماق.

ويمكن الاستعانة بمتخصصين بالغوص لمعرفة الأماكن التي توجد بها الحيوانات البحرية النادرة.

وكانت الهيئة للسياحة قد أطلقت برنامج "صيف السعودية 2021" تحت شعار "صيفنا على جوك"، وشملت فيه تبوك ضمن 11 وجهة سياحية مميزة غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة، ويمكن التعرف على مساراتها وباقاتها وتجاربها السياحية عبر منصة "روح السعودية"؛ حيث يقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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