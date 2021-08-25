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الاستخبارات الأمريكية تقدم تقريرها لـ«بايدن» حول منشأ دون نتيجة نهائية

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الاستخبارات الأمريكية تقدم تقريرها لـ«بايدن» حول منشأ فيروس كورونا دون نتيجة نهائية الاستخبارات الأمريكية تقدم تقريرها لـ«بايدن» حول منشأ دون نتيجة نهائية

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قدمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقريرها حول منشأ إلى الرئيس جو بايدن، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مصدره، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» عن مصدرين من ممثلي السلطات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأمريكية يجب أن تعد في غضون أيام قليلة نسخة مرفوعة السرية من الوثيقة لنشرها، في حين ذكرت أنه على الرغم الكم الهائل من المعلومات التي جرت دراستها، لكنها لا تحتوي على نتيجة نهائية حول منشأ الفيروس.

وأشار ممثل للسلطات الأمريكية إلى أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية ليس هو الأفضل تجهيزا لحل هذه القضية، وذلك لأن تحديد منشأ الفيروس التاجي بالدرجة الأولى من اختصاص العلماء وليس ضباط الاستخبارات.

وكان بايدن، قد ذكر في نهاية شهر مايو بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية ليس لديه معلومات كافية ليقول على وجه اليقين كيف بدأ انتشار الفيروس التاجي المستجد، هل بعد ملامسة الإنسان لحيوان مصاب، أو بسبب حادث محتمل في مختبر معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين.

المصرى اليوم

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