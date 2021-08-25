محمود العسيلي يختتم حفلات مهرجان الصيف بمسرح «Amphitheatre»

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ضمن فعاليات مهرجان الصيف في«كايرو فيستيفال سيتي مول»، أحيا الفنان محمود العسيلي حفلاً غنائياً كبيرا على مسرح «Amphitheatre»،، وقدم خلال الحفل مجموعة متميزة من أغانية المعروفة بالإضافة إلى أحدث أغانيه من ألبومه الجديد والتي أشعل بها حماس الجمهور الذي كان في غاية السعادة والبهجة.

وشهد الحفل الأول حضوراً كبيراً من زوار المول وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظاً على سلامة الحضور، من قياس لدرجة حرارة الحضور، وبالإضافة إلى وجود اللافتات الإرشادية المنتشرة .

هذا وقد تميز موسم الصيف بالعديد من الفعاليات، من خلال تنظيم العروض الفنية التي تتسم بالمرح والديكور الذي عكس الأجواء الصيفية، حيث كان مقصدا للعائلات والشباب والأطفال لإلتقاط الصور التذكارية.

ويُعد هذا الحفل واحد من العروض الفنية الرئيسية التي تم تنظيمها هذا الصيف، حيث بدأ الإعلان عنه منذ فترة.