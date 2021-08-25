محافظ قنا يوافق على خفض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

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وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام من مجموع 248 درجة إلى 245 درجة للعام الدراسى 2021 / 2022، وذلك بعد الإطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومية، جاء ذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا أنه تم النزول بالحد الادني للقبول ببعض مدارس التعليم الفنى الصناعى حيث تم النزول بالحد الأدنى للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات من 200 درجة إلى 190 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات من 190 درجة إلى 170 درجة، والتدريب المزدوج صناعى ميكانيكا من 190 درجة إلى 180 درجة، والتدريب المزدوج صناعي زخرفة من 180 إلى 170 درجة ،فصول خدمات التعليم الصناعي من 170درجة إلى 160 درجة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات من 205 درجة إلى 200 درجة ،والمدارس الثانوية التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات من 220 درجة إلى 210 درجة.

ومن جانبه، أعرب محافظ قنا عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب في العام الدراسى الجديد وإحراز المراكز المتقدمة في المراحل التعليمية المختلفة.