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فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية»

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فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية» فريدة سيف النصر عن قرار رسوم التصوير في الشوارع : «صناعة السينما رايحة في داهية»

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هاجمت الفنانة سيف نصر على قرار زيادة رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

وكتبت «سيف النصر» منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة :«الكلام ده لازم يكون إشاعة.. كده كملت ما إحنا بنقول لو عايزين توقفوا الصناعة ماشي نفهم، ونحولها سيرك وحفلات واسكتشات وعلي الفن الراقي السلام خلصت بناءا عليه يشيلوا الخارجي وتبقي مسلسلات صناديق«.

وتابعت : «اللي يدفع يطلع الفلوس من أجور الناس الصغيرة ماهي كده، الصناعة رايحة في داهية، ولأني بحبها وباعشقها ابعدوا عننا كل واحد يفضل في شغله طلعوا فلوس الأحياء واللي بيتعمل فيها ولا شوفوا اتجاهات اللي طلعوا القرارات دي مازال الفن بيتحارب أصله حرام والله زهقنا«.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قد أصدر قراراً جديداً يتعلق بصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

وينص القرار على تحصيل مبالغ مقررة وثابتة تم اعتمادها من المحافظ ومدير إدارة العلاقات العامة، وكانت المبالغ المقررة هي 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير في أحد شوارع أو أبنية أو كراجات محافظة القاهرة، ومبلغ 100 ألف جنيه مقابل التصوير في يوم كامل

المصرى اليوم

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