جنوب الدلتا للكهرباء تبحث تنفيذ العمليات الخاصه بالخطط الاستثمارية

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اجتمع المهندس محمد عبدالحكم عبده يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، الأربعاء، مع كلا من رؤساء القطاعات ومديري العموم وقيادات قطاعي المنوفيه والقليوبيه بقاعة الإجتماعات بالشركه وذلك بحضور النواب.

ناقش الإجتماع، استعدادات القطاعات بالشركة لفصل الصيف بشأن الأحمال وقدرات المحولات، مؤكدا على سرعة الانتهاء من إحلال المحولات التي وصلت نسبة تحميلها إلى 80%.

وحرص رئيس الشركة الاستماع لجميع تساؤلات الحضور بشأن أي معوقات تواجه العمل والتوجيه بسرعة حلها.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إن الإجتماع تناول أيضا متابعه تنفيذ العمليات الخاصه بخطط الشركة الاستثمارية، والعمل على تذليل جميع المعوقات التي تواجه عمليه التنفيذ، ومتابعة أعمال الضبطية القضائية والعمل على تنشيطها لتقليل معدلات الفقد في الطاقة وتحسين إيرادات الشركة، ونسب التحصيل بجميع فروع قطاعي المنوفيه والقليوبية والعمل على تنشيطها.

كما ناقش، العمل على تقليل نسبة الفقد الفنى في الطاقه بالشركة، ومناقشة جميع العوامل التي تؤثر في ارتفاع نسبة الفقد وكيفية علاجها لتحقيق مستهدف الشركة والنزول بنسبة الفقد لأقل معدل.

وحث رئيس الشركة جميع الحضور العمل على حسن معاملة الجمهور ومناقشة مشاكل ادارات خدمة العملاء بكافة الفروع والعمل على حلها، في إطار حرص قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر على أهمية تقديم أفضل خدمة في أقل وقت ممكن، والحرص على حل كل مشكلات المشتركين والإجابة عن أي استفسار للمشتركين وسرعة حلها، والتأكيد على بذل الجهود للعمل على رقى الشركة وتقدمها في جميع مجالات العمل.