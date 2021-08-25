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موسيمانى يشرح للاعبى الأهلى سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة

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موسيمانى يشرح للاعبى الأهلى سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة موسيمانى يشرح للاعبى الأهلى سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة

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يجتمع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأربعاء لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل 3-3 في الجولة قبل الأخيرة من الدورى الممتاز، بجانب شرح خطة مباراة أسوان التي ستقام مساء الجمعة المقبل في ختام مشوار الفريق بالدورى الممتاز، وينتظر أن يخضع اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسى مع الفريق مؤخرا لتدريبات مكثفة لتجهيزهم للمباراة المقبلة.

كان الأهلي قد تعادل مع الجونة 3-3، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

تقدم الجونة بالهدف الأول في الدقيقة 7 برأسية محمد نجيب، ونجح الأهلي في إدراك التعادل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، سددها على معلول، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 69، واختتم محمد شريف ثلاثية الأهلي في الدقيقة 80، قبل أن يسجل محمود الشبراوي هدف الجونة الثاني، وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ينجح عمر السعيد في تسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء، بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 73 ويصل رصيد الجونة إلى النقطة 38.

المصرى اليوم

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