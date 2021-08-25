ورشة إعداد ممثل مسرحي وأفلام وثائقية بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرض فيلم وثائقى بعنوان «مستقبل مشرق» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ويرصد أبرز وأهم المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدول وتفاصيل تلك المشروعات وحجم العمل والإنجاز الذي تحقق خلال السنوات الماضية، بجانب ورشة إعداد ممثل مسرحى يقوم بالتدريب فيها المخرج الفنان عماد تونى، تهدف الورشة إلى تنمية مهارات الشباب الإبداعية، وكيفية استخدام وسائل التعبير، والأداء الحركى المسرحى، بالإضافة إلى ورشة الخط العربى لجمعية الرواد بالقصر، والتى تستمر حتى نهاية شهر أغسطس أسبوعيا يومى السبت والإثنين، يقوم بالتدريب الفنان حسن أسماعيل.

قدم قصر ثقافة مغاغة عرضا لفيلم بعنوان «بطل من سيناء» وفيلم «غد مشرق» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وقدم بيت ثقافة جاهين قراءة قصصية وسردا لقصة «الاسكافي والشيخ الوفي» من تأليف عفاف عطية، ورسوم صلاح بيصار، فيما أقام بيت ثقافة بنى مزار محاضرة تثقيفية بعنوان «رأس السنة الهجرية» بجانب ورشة فنية تصميم أشكال فنية بالفوم والورق، ونظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية رسم «معالم مصرية»، كما عقد بيت ثقافة صندفا محاضرة تثقيفية بعنوان «دور المرأة في الأسرة» موضحا دورها في تنمية المجتمع الذي تعيش فيه، وناقش بيت ثقافة دلجا كتابا بعنوان «عاشق العلم»، بينما ناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتابا عن المخدرات.