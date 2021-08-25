الحدود الشمالية.. 1000 بلاغ عن التشوه البصري استقبلتها الأمانة عبر حملة "صوّر وأرسل"

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إزالة 1291 من حواجز الحفريات المشوهة ورفع 14914 متراً مكعباً من مخلفات البناء

استقبلت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها أكثر من 1000 بلاغ خلال الـ10 أيام الماضية تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق "بلدي" من خلال حملة "صور وأرسل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان موخراً.

وأضحت أمانة المنطقة أن المعالجة شملت إزالة ١٢٩١ من حواجز الحفريات المشوهة، ورفع ١٤٩١٤ مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإزالة ٣٠٥ أمتار مربعة من الكتابات المشوهة على الجدارن، ومعالجة دهان ٧١٠ أمتار طولية من الأرصفة، ومعالجة ٤٩٦٠ مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح ومعالجة ١٤٥٨ عمود إنارة، ومعالجة ٦٩١٢ مترا طوليا من الأرصفة المتهالكة.

ولفتت النظر إلى مواصلتها لمعالجة البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل" التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي، منوهة بأن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق بلدي الذي يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS.