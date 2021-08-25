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"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين "

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"الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين " "الصحة" تحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ "الجرعتين "

حثت وزارة الصحة الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا، مبينةً أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها بإذن الله.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (321) حالة مؤكدة وتعافي (549) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4141) حالة منها (1083) حالة حرجة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (543028) حالة وحالات التعافي (530382) حالة، فيما تم تسجيل (8) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8505) حالات وفاة.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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