استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات (صور)

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استلام أول مليون جرعة من الإنتاج القومي للقاح (فاكسيرا_ سينوفاك)، المنتج محليًا، وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لكافة العاملين بشركة «فاكسيرا» وعلى رأسهم الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك خلال اجتماع عقدته معهم اليوم الأربعاء، عن طريق «الفيديو كونفرانس» بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، حيث أكدت الوزيرة أن ما حققته الشركة يعد نقلة نوعية وتاريخية في مصر، كما نقلت إليهم شكر دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة حرصها على الذهاب إلى الشركة لتتويج ذلك النجاح ومشاركة كافة العاملين اللحظات التاريخية للإنتاج القومي للقاح فيروس كورونا «فاكسيرا- سينوفاك».

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان، بعد اتمامها لمراحل الاختبارات اللازمة، وفقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل ل١٥ مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا، تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

وأضاف «مجاهد»، أن لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) حصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بتاريخ 23 أغسطس 2021، وذلك بعد اجتيازه اختبارات التقييم اللازمة طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المُتبعة من منظمة الصحة العالمية لتقييم مأمونية وجودة وفاعلية اللقاحات وتأكيدًا لاستدامة توافرها.

وتابع «مجاهد» أنه تم توزيع المليون جرعة الأولى من لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» على مراكز تطعيم اللقاحات بمختلف أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 657 مركزًا على مستوى الجمهورية، من ضمنهم 145 مركزًا لتلقي اللقاحات للمسافرين، وتباشر عملها من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

ولفت «مجاهد»، إلى أنه تم الإتفاق على توريد المواد الخام لإنتاج لقاح فاكسيرا سينوفاك المصري، في شهر مايو عام ٢٠٢١، كما تم تدريب الفرق الطبية والعاملين في شركة (فاكسيرا) بواسطة الخبراء الصينين بشركة سينوفاك الصينية، والتي ساهمت في نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح فيروس كورونا من دولة الصين، ضمن اتفاقية التصنيع، مضيفًا أنه تم البدء في تصنيع جرعات لقاح (فاكسيرا_ سينوفاك) في ٢٩ يونيو ٢٠٢١، حيث تم إنتاج 3 دورات إنتاج بإجمالي مليون جرعة.

وأكد «مجاهد»، أن جرعات لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) تم اختبارها من خلال معامل الرقابة والجودة بشركة فاكسيرا، ثم خضع اللقاح إلى دراسات الثبات، مشيرًا إلى أنه تم سحب العينات من خلال هيئة الدواء المصرية وتحليلها بالمعامل الخاصة للهيئة، وخضوعها إلى تقييم نتائج دراسات الثبات للقاح.

بالصور ..استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات

بالصور ..استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات

بالصور ..استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات

بالصور ..استلام أول مليون جرعة لقاح (فاكسيرا- سينوفاك) بعد اتمام مراحل الاختبارات