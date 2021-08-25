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وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد

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وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد وليد صلاح عبد اللطيف: كارتيرون طلب رحيل جنش وعواد

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أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الأسبق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب من مسؤولي النادي الأبيض رحيل الثنائي محمود جنش ومحمد عواد، حارسي الفريق، في نهاية الموسم الجاري.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، في تصريحات تلفزيونية :"لدي معلومات أن كارتيرون، طلب من مسؤولي الزمالك رحيل محمود جنش ومحمد عواد، في نهاية الموسم الجاري، لعدم حاجة الفريق لخدماتهما الفنية في الموسم المقبل".

وأضاف :"المدرب الفرنسي ينوي الاعتماد في الموسم المقبل على محمد أبو جبل ومحمد صبحي وأحمد نادر السيد".

وأشار :"الزمالك يحتاج لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي بصفقات قوية في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن وخط الوسط والجناحين".

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه بعد تغلبه على الانتاج الحربي بهدفين نظيفين في الجولة ال33.

المصرى اليوم

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