المصور الصحفي محمود الخواص : انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي.. والحيادية أساس مهنتي

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قال المصور الصحفي المصري، محمود الخواص، إن هناك صعوبات جمة تواجه مهنة المصور الصحفي لعل أبسطها هي ضرورة مواكبته لكل معدات التصوير الحديثة حول العالم ومحاولة اقتنائها.

وأشار «الخواص»، خلال ورشة «أون لاين» لمحبي التصوير، عبر برنامج «زووم»، الثلاثاء، تابعها العشرات من محبي التصوير في مصر، إلى أنه خاض الكثير من التجارب المثيرة مؤخرا، خلال تغطيته لعدد من الأحداث الرياضية، سواء في تغطية كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للكبار، التي أقيمت بمصر، أو بطولة كأس العالم لليد.

وأوضح «الخواص»، الذي عمل في العديد من المؤسسات الصحفية المصرية، أن التصوير الرياضي تحديدا من أصعب مجالات التصوير وأسرعها تطورًا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما يسجله بعدسته يعد تأريخا لحدث مهم، لأن الصورة أبلغ من أي شرح.

وعن أهم الأشياء التي يجب أن يركز عليها المصور أثناء الحدث، أوضح أن التركيز على المشجعين بالمدرجات خلال تغطية المباريات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات المصور الرياضي، بل ويفوق في بعض الأحيان التركيز على الملعب، مؤكدا أن الجاهزية والسرعة في نقل مشاعر المتفرج من خلال صورة هي انعكاس لمدى احترافية المصور وتميزه.

وأوضح أن الانتماء إلى فريق رياضي بعينه لا ينعكس على أدائه خلال تغطية أي مباراة، مشددا على ضرورة ألا يقع أي مصور في هذا الخطأ، لأن الانتماء للمهنة أسمى من التشجيع، خاصة أن مهنة التصوير الصحفي الرياضي تعتمد على الحيادية في نقل وتغطية الحدث.

وأشار إلى أن أحلامه لا تتوقف، ويأمل أن يكون أحد أشهر المصورين الصحفيين عالميًا، متمنيا تغطية أحداث رياضية كبرى، مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا.